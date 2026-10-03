Официално: Нападението на борда на "Флайдубай" е терористичен акт

Вторият пилот на полет от ОАЕ към Израел е направил опит да извърши терористичен акт, нападайки капитана с аварийна брадва в пилотската кабина. Самолетът със 182 души на борда се е разминал на косъм от катастрофа благодарение на изключителната борбеност и героизъм на командира, който успял да отвори вратата и да повика помощ. Атаката е станала в сряда сутрин на полет на авиокомпания "Флайдубай". Според главния прокурор на Обединените арабски емирства Хамад Саиф ал-Шамси действията на помощник-пилота са квалифицирани като терористичен акт с опит за поемане на управлението над машината.

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Кой е нападателят?

Помощник-пилотът е идентифициран като Хамам ал-Хамами – гражданин на Оман, роден в ОАЕ. Разследването разкрива сериозни пропуски в предварителната проверка при назначаването му. Той е бил отстранен от полети за националната авиокомпания на Oman Air и преместен на административна длъжност поради опасения, че споделя радикални възгледи и проявява признаци на ислямистка радикализация.

Впоследствие обаче е бил нает от базираната в ОАЕ "Флайдубай", без заплахата от миналото му да бъде отчетена навреме.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху също потвърди наличието на данни за радикализацията му, а служби за сигурност от четири държави в региона, с подкрепата на САЩ, разследват неговите мотиви и връзки.

Израел отбеляза и друг тревожен факт – двете държави нямат дипломатически отношения, а страната по принцип има споразумение да не допуска полети, изпълнявани от граждани на държави без официални връзки с Израел.

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Борба за живот в пилотската кабина

Индийският капитан на полета Смит Мачхар разказа пред медиите за драматичните секунди, докато лежал на пода на кабината, борейки се срещу нападателя с брадва.

"Знаех точно, че това ще бъде последният тласък. Казах си, че ако не се изправя, ще възникне проблем. Успях да отворя вратата и тогава всички останали се втурнаха вътре", сподели той.

След като вратата е била отворена, пътниците и екипажът са се втекли на помощ, успявайки да обезвредят втория пилот и да стабилизират самолета. Съветникът на президента на ОАЕ Ануар Гаргаш определи действията на капитан Мачхар като връх на професионализма и смелостта пред лицето на смъртта.

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Последици

Инцидентът предизвика шок в авиационния бранш и задълбочи кризата в регионалната туристическа индустрия на Близкия изток. В отговор на случилото се ОАЕ отмениха всички полети до Израел, а израелският превозвач „Ел Ал“ също анулира полетите си до емирството. Към момента двете държави си сътрудничат единствено за осъществяването на специализирани полети за репатриране на блокираните пътници.