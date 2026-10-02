Кметът на Костинброд участва в заседанието на Сдружението на Югозападните общини

Кметът на Община Костинброд Трайко Младенов взе участие в заседанието на Управителния съвет на Сдружение на Югозападните общини. В рамките на срещата бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с развитието на общините, изпълнението на текущи проекти и възможностите за нови проектни инициативи.

Сред основните теми бяха Инвестиционната програма за общински проекти, подготовката на Бюджет 2027, управлението на отпадъците, ВиК инфраструктурата и водоснабдяването, превенцията при бедствия, дигитализацията и бъдещoто европейско финансиране.

По време на заседанието за членове на СЮЗО бяха приети общините Радомир и Трън, което допълнително разширява възможностите за партньорство и съвместни инициативи между общините в Югозападна България.