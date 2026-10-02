Затварят централни улици в София заради посрещане на тленните останки на цар Самуил

Във връзка с провеждане на тържествена церемония "България посреща Цар Самуил" на 3 октомври в София се въвежда временна организация на движението, съобщиха от Столична община.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства от 4:00 часа на 3 октомври до приключване на мероприятието, както следва:

площад „Княз Александър I“;

ул. „Княз Александър I“ в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Ген. Гурко“;

пред Археологическия музей;

пред БНБ;

площад „Александър Невски“;

площад „Николай Гяуров“;

ул. „Московска“ в участъка от ул. „Дунав“ до ул. „Георги С. Раковски“.

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От 12:00 часа на 3 октомври до отпадане на необходимостта и само по преценка на отдел „Пътна полиция“ – СДВР се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки, както следва:

ул. „Мими Балканска“ в участъка от ул. „Източна тангента“ до бул. „Брюксел“;

бул. „Брюксел“ в участъка от ул. „Мими Балканска“ до бул. „Цариградско шосе“;

бул. „Цариградско шосе“ в участъка от бул. „Брюксел“ до бул. „Васил Левски“;

бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Княз Александър Дондуков“;

ул. „Леге” между ул. „Съборна” и пл. „Атанас Буров”;

ул. „Княз Александър І” между ул. „Съборна” и пл. „Княз Александър І”;

ул. „Дякон Игнатий“ в участъка от ул. „Аксаков“ до бул. „Цар Освободител“;

ул. „Георги Бенковски“ в участъка от ул. „Аксаков“ до бул. „Цар Освободител“;

ул. „6-ти септември“ в участъка от ул. „Аксаков“ до бул. „Цар Освободител“;

ул. „Цар Шишман” между ул. „Аксаков” и бул. „Цар Освободител”;

ул. „15-ти ноември” между бул. „Цар Освободител” и пл. „ Александър Невски”;

ул. „Оборище” между бул. „Васил Левски” и пл. „Александър Невски”;

ул. „Московска“ в участъка от ул. „Дунав“ до Британското посолство;

ул. „Георги С. Раковски“ от бул. „Цар Освободител“ до бул. „Княз Александър Дондуков“;

ул. „Дунав“ между пл. “Александър Невски“ и ул. „Московска“;

ул. „11-ти август“ между пл. „Александър Невски“ и ул. „Московска“.

Тържественото шествие по повод посрещането на тленните останки на цар Самуил ще се проведе на 3 октомври по следния маршрут: от площад „Княз Александър I” по бул. „Цар Освободител“, наляво по ул. „Георги С. Раковски“, надясно по ул. „Оборище“ до базиликата „Света София“.

От 12:00 часа в събота се разрешава престоя и паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка от бул. „Тодор Александров“ до ул. „Пиротска“ – само на разрешените за това места.