GRAND PRIX SAMOKOV 2026 ще се проведе в памет на Георги Янакиев

На 4 октомври (неделя) Самоков ще бъде домакин на Grand Prix Samokov 2026 – кръг от Отборната купа по мотокрос, посветен на паметта на Георги Янакиев – една от емблематичните личности в българския автомобилен и мотоциклетен спорт.

Любителите на мотокроса ще могат да се насладят на динамични състезания и майсторство на трасето, а надпреварата ще бъде и своеобразен поклон пред човек, оставил трайна следа в развитието на моторните спортове у нас.

4 октомври 2026 г., 11.00 ч.

Grand Prix Samokov – Отборна купа по мотокрос

В памет на Георги Янакиев

Заповядайте да бъдем заедно край трасето и да подкрепим състезателите!