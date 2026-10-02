GRAND PRIX SAMOKOV 2026 ще се проведе в памет на Георги Янакиев

На 4 октомври (неделя) Самоков ще бъде домакин на Grand Prix Samokov 2026 – кръг от Отборната купа по мотокрос, посветен на паметта на Георги Янакиев – една от емблематичните личности в българския автомобилен и мотоциклетен спорт.
Любителите на мотокроса ще могат да се насладят на динамични състезания и майсторство на трасето, а надпреварата ще бъде и своеобразен поклон пред човек, оставил трайна следа в развитието на моторните спортове у нас.
4 октомври 2026 г., 11.00 ч.
Grand Prix Samokov – Отборна купа по мотокрос
В памет на Георги Янакиев
Заповядайте да бъдем заедно край трасето и да подкрепим състезателите!
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