Кметът на Самоков получи специална награда

Специална награда за Самоков – признание за активността на учениците и подкрепата на Общината. Кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов получи специална награда от Фондация „Устойчиво развитие за България“ за активното, дългогодишно и успешно участие на училища от Самоков в международните ученически конкурси „Заедно в XXI век“ и „Зелена планета“.

Това е признание за активността и отговорността на самоковските ученици, които със своите идеи и знания участват по теми, свързани с природата, устойчивото развитие и бъдещето.

Наградата е и оценка на отношението на общинското ръководство и на подкрепата, която Община Самоков оказва на младите хора и техните инициативи. Защото зад активността на учениците стоят не само техните усилия и тези на учителите им, но и средата, която им дава възможност да участват, да се изявяват и да развиват своите идеи.

Това е посока, която Община Самоков продължава да подкрепя – децата да имат възможности, да бъдат активни и да усещат, че техният труд и идеи имат значение.

Поздравления за всички ученици и учители, които през годините достойно представят Самоков в международните конкурси!