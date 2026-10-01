Девическият манастир в Самоков отбеляза Покров Богородичен

С празнична света литургия Девическият манастир в Самоков отбеляза днес своя храмов празник – Покров Богородичен. Храмът се изпълни с миряни, дошли да почетат празника и да се помолят пред иконата на Пресвета Богородица.

Богослужението беше отслужено от Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит Пахомий и Негово Преосвещенство Браницкия епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, които отправиха и своето благословение към жителите и гостите на Самоков.

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов подари на двамата архиереи възрожденска щампа на иконата Покров Богородичен – символичен подарък, свързан с празника и духовната история на града.

Празникът има особено значение за Самоков. Четири от шестте православни храма в града носят името на Света Богородица, а с Покров Богородичен е свързано и старо предание за нейната закрила над Самоков. Според него гъста мъгла скрила града от османските войски, отправили се към него. Образът на Богородица с покров намира отражение и в творчеството на Самоковската художествена школа.

Честит празник на монахините в манастира към храм „Покров Богородичен“, както и на всички жители и гости на Самоков!