Спортен празник от село до Костинброд обедини ученици от четири училища

На 25 септември 2026г. стадионът в село Петърч се изпълни с усмивки, спортен дух и много настроение по време на спортен празник, посветен на Международния ден на спорта в училище. Събитието събра ученици от четири училища – Първо основно училище „Васил Левски“, Второ основно училище „Васил Левски“, СУ „Д-р Петър Берон“ и домакините от ОУ „Отец Паисий“ – село Петърч. Инициативата бе организирана с цел да насърчи активния начин на живот сред децата, да създаде усещане за екипност и приятелство и да покаже, че спортът е най-хубав, когато обединява.

Сред официалните гости на спортния празник бяха кметът на село Петърч г-н Борислав Борисов, г-н Красимир Дебеляшки- общински съветник, г-жа Силвия Свиленова- експерт “култура и спорт”, г-жа Тереза Власайкова- Секретар на МКБППМН и експерт соцални дейности и г-н Димитър Димитров- експерт “спорт и спортни дейности” в Община Костинброд, както и директорите и преподаватели от четирите училища.

Кметът на село Петърч приветства участниците и даде официалното начало на спортните игри, като пожела на всички деца да бъдат активни, да се забавляват и да показват спортсменски дух.

Програмата включваше щафетни игри, лека атлетика, футболни срещи, народна топка и различни забавни състезания. Учениците се включиха с много енергия и ентусиазъм, демонстрирайки своите спортни умения, бързина и състезателен дух.

Наред с желанието за победа, най-важна остана атмосферата на приятелство и взаимно уважение. Децата имаха възможност да се срещнат, да спортуват заедно и да създадат нови приятелства, превръщайки спортния празник в истински ден на радостта и движението.

Специална част от игрите бе инициативата на МКБППМН за демонстрация и тестване на симулационни очила „Алкохол“ и „Наркотици“. Чрез тях децата имаха възможност по реалистичен начин да усетят как употребата на алкохол и наркотични вещества може да повлияе на зрението, координацията, ориентацията и времето за реакция.

Желаещите лично изпробваха очилата, които пресъздават различни промени във възприятието и двигателната координация. Демонстрацията предизвика голям интерес и даде възможност на децата не просто да чуят за рисковете, а да ги осъзнаят чрез непосредствено преживяване.

Инициативата бе част от посланието за превенция и отговорно отношение към собственото здраве. Посланието на Община Костинброд и МКБППМН е ясно: не на алкохола и наркотиците и да на здравословния, активен и пълноценен начин на живот!

В края на състезанията победителите в различните дисциплини получиха купи, връчени от Силвия Свиленова – представител на Община Костинброд.

Спортният празник в село Петърч показа, че когато децата са заедно, спортът се превръща не само в състезание, но и в начин да бъдат по-близки, по-активни и по-сплотени. Празникът завърши с много усмивки, аплодисменти и настроение, а четирите училища си обещаха още много общи спортни инициативи и срещи.