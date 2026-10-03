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Вижте церемонията по връщането на тленните останки на цар Самуил (ВИДЕО)

03 октомври 2026, 13:41 часа 692 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Вижте церемонията по връщането на тленните останки на цар Самуил (ВИДЕО)

Самолетът "Спартан", с който от Солун бяха превозени тленните останки на цар Самуил, кацна на летището в София. Официалната държавна церемония по посрещането и полагането на тленните останки на българския владетел започна още във въздушното пространство, където изтребители съпроводиха военнотранспортния самолет, на борда на който е и официалната българска делегация начело с премиера Румен Радев.

Официални изявления на летището няма. Церемонията по посрещането ще се състои на пл. "Княз Александър I". 

Гърция предаде по-рано днес на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в Солун в присъствието на двамата премиери - Кириакос Мицотакис и Румен Радев.

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Цар Самуил тленни останки
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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