Вижте церемонията по връщането на тленните останки на цар Самуил (ВИДЕО)

Самолетът "Спартан", с който от Солун бяха превозени тленните останки на цар Самуил, кацна на летището в София. Официалната държавна церемония по посрещането и полагането на тленните останки на българския владетел започна още във въздушното пространство, където изтребители съпроводиха военнотранспортния самолет, на борда на който е и официалната българска делегация начело с премиера Румен Радев.

Официални изявления на летището няма. Церемонията по посрещането ще се състои на пл. "Княз Александър I".

Гърция предаде по-рано днес на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в Солун в присъствието на двамата премиери - Кириакос Мицотакис и Румен Радев.