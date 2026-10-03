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Тържествено посрещане на костите на цар Самуил в София (ВИДЕО)

03 октомври 2026, 13:49 часа 529 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Тържествено посрещане на костите на цар Самуил в София (ВИДЕО)

Кортежът с тленните останки на цар Самуил пристигна в центъра на София. Те бяха посрещнати с аплодисменти на площад "Батенберг". По-рано тленните останки пристигнаха на летище "Васил Левски" в София, транспортирани с военен самолет „Спартан“ от Солун. След навлизането в българското въздушно пространство самолетът беше ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16.

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Държавната церемония "България посреща цар Самуил" продължава с шествие до базиликата "Света София - Божия премъдрост", където ще бъде отслужен трисагий - кратка заупокойна молитва.

Шествието започна от площад "Княз Александър I" и преминава по бул. "Цар освободител", ул. "Георги С. Раковски", ул. "Оборище", за да достигне до базиликата "Света София". В храма българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи заупокойната молитва в съслужение с митрополити, епископи и свещенослужители от Българската православна църква - Българска патриаршия.

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България получи от Гърция тленните останки на цар Самуил. Те бяха предадени на българската държава повече от хиляда години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България. Двете страни подписаха в Музея на византийската култура в Солун приемно-предавателните протоколи за тленните останки на българския цар Самуил.

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Цар Самуил тленни останки
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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