Положителен обрат: Две години без загинали деца по софийските улици

През 2024 и 2025 г. в София няма загинало дете при катастрофи. Това отчете на брифинг инспектор Иво Биков от отдел "Пътна полиция" – СДВР. По думите му предприетите мерки дават резултат. През изминалата седмица 68 пешеходци са санкционирани за неправилно пресичане, а 17 водачи – за отнемане на предимство на пешеходци.

ОЩЕ: Такси се качи случайно на тротоара: Има пострадал

Мерки за превенция

"Засиленото полицейско присъствие в районите около училища и детски градини остава насочено към повишаване на безопасността на децата и ограничаване на пътните инциденти", заяви инспектор Биков. По думите му превенцията е по-ефективна от санкциите, а децата са сред най-уязвимите участници в движението и остават постоянен приоритет за столичната полиция.

На база извършени анализи, полицейски патрули се разполагат приоритетно в рискови участъци, включително на места, където има данни за неправилно пресичане. Екипите работят съвместно със служители на охранителна полиция от деветте районни управления в столицата, като следят както за поведението на пешеходците, така и за водачи, които не осигуряват необходимото предимство.

ОЩЕ: Вече изпреварваме броя на загиналите при ПТП-та спрямо същия период на 2025 г.

Инспектор Биков отчете добрата комуникация с училищните ръководства и призова те да продължат да сигнализират своевременно за нередности, за да може полицията да реагира бързо и адекватно. Апел беше отправен и към децата - да бъдат внимателни при пресичане и да не използват мобилни телефони и слушалки на пътя. Към родителите препоръката е да избягват тъмните дрехи, особено през есенно-зимния сезон, и да осигурят светлоотразителни елементи върху раници и якета.