Оставката на Румен Радев:

Положителен обрат: Две години без загинали деца по софийските улици

20 януари 2026, 12:49 часа 172 прочитания 0 коментара
Положителен обрат: Две години без загинали деца по софийските улици

През 2024 и 2025 г. в София няма загинало дете при катастрофи. Това отчете на брифинг инспектор Иво Биков от отдел "Пътна полиция" – СДВР. По думите му предприетите мерки дават резултат. През изминалата седмица 68 пешеходци са санкционирани за неправилно пресичане, а 17 водачи – за отнемане на предимство на пешеходци.

ОЩЕ: Такси се качи случайно на тротоара: Има пострадал

Мерки за превенция

"Засиленото полицейско присъствие в районите около училища и детски градини остава насочено към повишаване на безопасността на децата и ограничаване на пътните инциденти", заяви инспектор Биков. По думите му превенцията е по-ефективна от санкциите, а децата са сред най-уязвимите участници в движението и остават постоянен приоритет за столичната полиция.

На база извършени анализи, полицейски патрули се разполагат приоритетно в рискови участъци, включително на места, където има данни за неправилно пресичане. Екипите работят съвместно със служители на охранителна полиция от деветте районни управления в столицата, като следят както за поведението на пешеходците, така и за водачи, които не осигуряват необходимото предимство.

ОЩЕ: Вече изпреварваме броя на загиналите при ПТП-та спрямо същия период на 2025 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Инспектор Биков отчете добрата комуникация с училищните ръководства и призова те да продължат да сигнализират своевременно за нередности, за да може полицията да реагира бързо и адекватно. Апел беше отправен и към децата - да бъдат внимателни при пресичане и да не използват мобилни телефони и слушалки на пътя. Към родителите препоръката е да избягват тъмните дрехи, особено през есенно-зимния сезон, и да осигурят светлоотразителни елементи върху раници и якета.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
СДВР загинали деца катастрофи
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес