През 2026 г. Самоков ще бъде домакин на Купа „България“ по ориентиране, като се очаква участие на над 1000 състезатели от страната и чужбина! Тази новина бе обявена днес от Тодор Педев от Българската федерация по ориентиране по време на Държавното първенство и Купа „Самоков“, проведени този уикенд в нашата община. Даниела Трохарова – началник отдел „Образование, култура, спорт и младежки дейности“ в община Самоков, награди част от победителите в проведените състезания по ориентиране.

На церемонията присъстваха още:

Красимир Данаилов – председател на Българска федерация по ориентиране

проф. Атанас Георгиев – почетен председател

Венцислав Венев – председател на клуб „Сивен“ и на БТС

Отлично се представиха и състезателите на нашия клуб „Соколец“ като Боян Софин зае трето място в елита (М21Е), а Георги Доганов зае 2-ро място в А група (М35)

Благодарим за доверието на ръководството на Българската федерация по ориентиране, че избра Самоков за поредна година да бъде домакин на Държавното първенство по ориентиране!