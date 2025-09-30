Войната в Украйна:

През 2026 г. Самоков ще бъде домакин на Купа „България“ по ориентиране

30 септември 2025, 08:52 часа 276 прочитания 0 коментара
През 2026 г. Самоков ще бъде домакин на Купа „България“ по ориентиране, като се очаква участие на над 1000 състезатели от страната и чужбина! Тази новина бе обявена днес от Тодор Педев от Българската федерация по ориентиране по време на Държавното първенство и Купа „Самоков“, проведени този уикенд в нашата община. Даниела Трохарова – началник отдел „Образование, култура, спорт и младежки дейности“ в община Самоков, награди част от победителите в проведените състезания по ориентиране.

На церемонията присъстваха още:

Красимир Данаилов – председател на Българска федерация по ориентиране

проф. Атанас Георгиев – почетен председател

Венцислав Венев – председател на клуб „Сивен“ и на БТС

Отлично се представиха и състезателите на нашия клуб „Соколец“ като Боян Софин зае трето място в елита (М21Е), а Георги Доганов зае 2-ро място в А група (М35)

Благодарим за доверието на ръководството на Българската федерация по ориентиране, че избра Самоков за поредна година да бъде домакин на Държавното първенство по ориентиране!

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Самоков
