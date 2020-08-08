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Променени са маршрутите на част от линиите на градския транспорт в София

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Променени са маршрутите на част от линиите на градския транспорт в София
Снимка: iStock
Променени са маршрутите на част от линиите на градския транспорт поради затворени от протестиращи кръстовища Орлов мост и на бул.“Васил Левски“ и бул.“Цар Освободител“ (Ректората), съобщиха от Столична община.

Маршрутите са променени съответно:

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Автобусни линии: 9, 72, 75, 76, 84, 94, 184, 204 и 604 и тролейбусни линии 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 11 са отклонени както следва – автобусите по линии 9 и 75 обръщат на Военна академиия "Г.С.Раковски", автобусите по линии от линии № 84, 184, 280 посока Орлов мост обръщат преди Орлов мост и обратно по маршрута.

Автобусни линии № 72, 76, 204 и 604 са отклонени по бул. „Драган Цанков“, бул. „П.Яворов“ и по маршрута двупосочно.

Автобусите по линия № 94 обръща на ул. „Гурко“ и обратно по маршрута, автобусите от линия № 213 е отклонен по бул. „Мадрид“, бул.“Ситняково“ и по бул.“Цариградско шосе“ по маршрута си двупосочно, тролейбусите от линии № 4, 5, 8 и 11 посока Орлов мост въртят преди Орлов мост и обратно по маршрута. Тролейбусите от линии № 1, 2, 5, 7 и 8 посока Софийски университет „Кл.Охридски“ обръщат на кино Одеон, тролейбусите от линия № 7 от район „Люлин“ обръща на Сточна гара, тролейбусите по линии № 1, 2, 4 и 11 обръщат на ул. „Оборище“ и бул.“Васил Левски“.

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