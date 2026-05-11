Самоков отново е в центъра на европейския спорт (СНИМКИ)

В Самоков официално беше даден старт на Европейското първенство по борба за кадети и кадетки до 17 години – престижен международен форум, който събира в Самоков едни от най-перспективните млади състезатели на Европа. До 17 май спортната зала ще бъде арена на оспорвани схватки в свободния и класическия стил, както и при девойките, с участието на национални отбори от десетки държави. България се включва с пълни състави във всички категории, а срещите обещават високо спортно майсторство, силни емоции и достойна конкуренция.

Домакинството на подобен шампионат е признание за авторитета на Самоков като град с утвърдени спортни традиции, модерна инфраструктура и доказан капацитет за организиране на големи международни събития. През последните години Самоков се наложи като предпочитан център за подготовка и провеждане на национални и международни първенства, привличайки федерации, клубове и спортисти от България и чужбина.

„За нас е чест Самоков да бъде домакин на европейско първенство от такъв ранг. Това е не само значимо спортно събитие, но и възможност да покажем потенциала на нашия град и ангажираността ни към развитието на спорта и младите таланти“, заяви кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов. Той подчерта и дълбоките традиции, които Самоков има в борбата, както и имената от самоковската школа, оставили ярка следа в историята на българския спорт.

Инж. Джоргов приветства всички състезатели, треньори, официални гости и спортни делегации, като им пожела успешно представяне, спортсменски дух и незабравими емоции в нашия град. Самоков за пореден път доказва, че е достойна сцена за големите европейски спортни форуми.