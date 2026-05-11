Спорт:

Самоков отново е в центъра на европейския спорт (СНИМКИ)

11 май 2026, 21:50 часа 974 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
Самоков отново е в центъра на европейския спорт (СНИМКИ)

В Самоков официално беше даден старт на Европейското първенство по борба за кадети и кадетки до 17 години – престижен международен форум, който събира в Самоков едни от най-перспективните млади състезатели на Европа. До 17 май спортната зала ще бъде арена на оспорвани схватки в свободния и класическия стил, както и при девойките, с участието на национални отбори от десетки държави. България се включва с пълни състави във всички категории, а срещите обещават високо спортно майсторство, силни емоции и достойна конкуренция.

Домакинството на подобен шампионат е признание за авторитета на Самоков като град с утвърдени спортни традиции, модерна инфраструктура и доказан капацитет за организиране на големи международни събития. През последните години Самоков се наложи като предпочитан център за подготовка и провеждане на национални и международни първенства, привличайки федерации, клубове и спортисти от България и чужбина.

„За нас е чест Самоков да бъде домакин на европейско първенство от такъв ранг. Това е не само значимо спортно събитие, но и възможност да покажем потенциала на нашия град и ангажираността ни към развитието на спорта и младите таланти“, заяви кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов. Той подчерта и дълбоките традиции, които Самоков има в борбата, както и имената от самоковската школа, оставили ярка следа в историята на българския спорт.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Инж. Джоргов приветства всички състезатели, треньори, официални гости и спортни делегации, като им пожела успешно представяне, спортсменски дух и незабравими емоции в нашия град. Самоков за пореден път доказва, че е достойна сцена за големите европейски спортни форуми.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Самоков община Самоков Ангел Джоргов
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес