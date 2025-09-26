Първоначалното спиране на топлата вода в "Дружба" 2 няма да е за 3 дни

Първоначалното спиране на топлата вода в столичния кв. "Дружба 2" ще бъде за срок от 8 дни, вместо обявените от директора на "Топлофикация" 2-3 дни. Това е написано в съобщение до живеещите в района на планирания 90-дневен ремонт на мрежата, който ще започне от следващия четвъртък (2 октомври). Информацията е разлепена във входовете на жилищните сгради и гласи, че целта на спирането е монтиране на арматура и подготовка за ремонтните дейности.

ОЩЕ: Риск от дискриминация: КЗД препоръча на "Топлофикация" друго време за ремонта в "Дружба"

Новото съобщение до абонатите в "Дружба - 2" ги информира, че топлоподаването им ще бъде спряно от сутринта на 2 октомври до вечерта на 9 октомври – период, който е почти три пъти по-дълъг от първоначално обещания, съобщи БНР.

Какво се предвиждаше?

Припомняме, че при изслушване на директора на "Топлофикация - София" в Столичния общински ствет (СОС) инж. Петър Петров обясни, че първоначално услугата ще бъде преустановена за целия квартал за срок от 3-4 дни.

ОЩЕ: Шефът на “Топлофикация“ обясни пред СОС ще спре ли парното в “Дружба 2“

Инж. Петров заяви, че в един от новите комплекси в района, където живеят няколко хиляди абоната на дружеството, няма да се спират парното и топлата вода по време на целия 90-дневен ремонт.

Той обясни, че при останалите ще се прекъсва поетапно, а в блоковете, където може да се монтира спирателна арматура, ще е възможно ограничаването на спирането да е до 5 дни.

ОЩЕ: "Топлофикация" е в много тежко финансово състояние: Говори шефът на дружеството

"Ще се започне с ремонт на трасетата, по които има разположени детски градини и училища. След това ще се ремонтират дългите трасета, най-късите ще бъдат оставени за по студеното", заяви шефът на дружеството пред общинските съветници.