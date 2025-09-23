Шефът на “Топлофикация“ обясни пред СОС ще спре ли парното в “Дружба 2“

В някои части на "Дружба 2" топлоподаването изобщо няма да бъде спирано, а в други има възможност да бъде спряно за период от 4-5 дни. Това обясни директорът на "Топлофикация-София" инж. Петър Петров пред Комисията по инфраструктура и енергийно планиране в Столичния общински съвет (СОС). Поводът за изслушването му е обявеният ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. "Дружба 2", който трябва да започне в началото на октомври и да продължи 3 месеца.

Ще има ли парно и топла вода?

Инж. Петров заяви, че в един от новите комплекси в района, където живеят няколко хиляди абоната на дружеството, няма да се спират парното и топлата вода по време на целия 90-дневен ремонт.

Той обясни, че при останалите ще се прекъсва поетапно, а в блоковете, където може да се монтира спирателна арматура, ще е възможно ограничаването на спирането да е до 5 дни.

"Ще се започне с ремонт на трасетата, по които има разположени детски градини и училища. След това ще се ремонтират дългите трасета, най-късите ще бъдат оставени за по студеното", заяви шефът на дружеството пред общинските съветници.

Все още няма избрани фирми изпълнители по 5-те части на обществената поръчка.

Търсене на решение

В понеделник жители на столичния квартал "Дружба 2" протестираха срещу това да останат без парно и топла вода за три месеца като блокираха движението по бул. "Цариградско шосе".

Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че е създадена работна група заедно с общински съветници, която да подготви външен технически, финансов и бизнес одит на "Топлофикация-София". Според градоначалника хиляди семейства са изправени пред абсурд – да останат без парно и топла вода почти три месеца в разгара на зимата.

Рано тази сутрин лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски заяви в позиция, че подава сигнал до прокуратурата за предстоящия ремонт.