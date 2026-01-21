Разширяват 40 училища в София, за да минат на едносменен режим

Столична община работи по разширяването на 40 училища, за да се премине към едносменен режим. Това стана ясно от думите на столичния кмет Васил Терзиев.

Той направи проверка на терен на строителството на новия корпус училището в столичния квартал "Стрелбище".

"Грубият строеж е завършен. Очакваме с добро темпо 126 Основно училище "Петко Ю. Тодоров"“ да приеме нови ученици есента. Имаме нови 6 класни стаи и физкултурен салон. Всичко това позволява на учебното заведение да премине на едносменен режим", заяви той.

Той подчерта, че зеленината в двора на 126 ОУ е запазена, като цената на проекта е приблизително 2 млн. евро.

"Училището ще има с какво да зарадва новите ученици. След като бъде завършен обектът, предстои да се изградят още спортни съоръжения. Това е един от много проекти, върху които работим в район "Триадица". Освен това тече и работа по много детски градини в целия град, които трябва да бъдат готови тази година - 19 на брой. Всичко, което е свързано с образованието, е от изключителна важност и се стараем да завършваме тези проекти в срок", каза още Терзиев.

Източник: БГНЕС

Крачка към решаване на проблема с едносменния режим

Според него това е една малка крачка към решаване на проблема с едносменния режим.

"Има над 40 училища, които трябва да бъдат разширени", допълни кметът на СО.

По думите му тези проекти са много важни, за да може да се решат проблемите с преминаването на училищата към едносменен режим на обучение и за преодоляване на недостига на места в детските градини, предаде Фокус.

"Има около 40 училища в София, които трябва да бъдат разширени, за да преминат към едносменен режим на обучение. Направили сме план и търсим финансиране, за да може в рамките на 5-6 години тези проекти да се случват. Знаете, че имаме проекти и за преобразяване на дворните пространства на училищата", обясни кметът на София.