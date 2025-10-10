"Кризата винаги може да се разшири": Терзиев пак няма да подпише, ако му предложат 420 лв. за сметоизвозване

Опасност кризата с боклука да се разшири винаги има. Но ние работим това да не се случи. Няма да подпишем, ако ни предложат цена от 420 лв. на тон и за останалите райони, след като договорите в края на годината изтекат. Прогнозната цена сме я смятали внимателно. За 18 района няма да подпишем договор, ако минава 200 лв. Нашата прогнозна цена е 166 лв. на тон. Това каза кметът на София Васил Терзиев в ефира на Нова телевизия.

Обстановката в "Люлин" и "Красно село"

"Фокусът ни е да преминем към нормално сметоизвозване в Люлин и Красно село, за да знаем, че няма проблеми и да работим по другите райони, за да няма и в тях проблеми. В средата на следващата седмица очакваме нещата да се нормализират, чакаме още техника", обясни ситуацията в двата кризисни района кметът.

По думите му в момента там работят 5-6 камиона. Днес ще влязат още два камиона, след това още два. Липсва един камион, но градоначалникът е сигурен, че ще го подсигурят. "Трябват ни 12 камиона. Стремим се да върнем нещата, както гражданите са свикнали", каза той.

Попитан, вярно ли е, че общинската фирма е с по-висока цена от тяхната прогнозна, Терзиев отговори, че не може да кажа, тъй като те не са дали оферта. „Нашите цени са реални. Много неща ще се променят, след решението да се дадат допълнителни пари на „Софекострой“. Желанието е те да чистят в Люлин и красно село сами и занапред. За няколко месеца това може да се постигне“, увери столичният кмет.

„Имам проблем 420 лв. да излизат от джоба на гражданите. Това е големият проблем. Ние имаме контрол върху техническото задание, какви са глобите, какъв е договора, с който предпазваме джобовете на общината и на гражданите. Нашата работа е да имаме конкурентна обществена поръчка и процедура. Но нямаме контрол кой какво се е разбрал с някой по някоя процедура. Имам проблем с използването на мафиотските похвати за палене на камиони“, каза кметът.

Относно слагането на пределна цена на обществената поръчка и критиките към него, че такава не е сложена, Терзиев обясни, че една от причините да няма е че е лесно обжалваема, защото ограничава конкуренцията. „Ако сложим до 200 лв. може да бъде жалена поръчката директно. Това бави процеса и ние го направихме, за да не бавим сроковете. Тези срокове не се спазват от другите институции и когато знаеш, че е така, гледаш да не бавиш нещата. Не мога да кажа дали е нарочно или не“, заяви той.