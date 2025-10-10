Неволята действа: КАРТА на София с местата къде има най-много боклук и къде са кофите

Кризата с боклука в столичните квартали "Люлин" и "Красно село" сплоти хората и освен че започнаха сами са извозват и почистват натрупалите се отпадъци в и около контейнерите, те направиха и интерактивна карта, на която се отбелязва къде са пълни контейнерите и трябва да бъдат почистени. Може да я видите на адрес https://bgsmet.com.

Публикувахте от Krasimir Kotsev в Четвъртък, 9 октомври 2025 г.

"Преди два дни споделих за желанието ми да се организираме в почистването на София и да се вземем в ръце, независимо от професията която упражняваме в ежедневието си - доктори, финансисти, ИТ-та, боклукът е на всички нас и по-важно решението за бъдещето ни е на всички нас. Промяната в положителна посока се случва! Хората са будни и искат да живеят добре", написа в профила си във Facebook Красимир Костов.

Но се появява проблем - как ще се координират тези хора, как ще се разберем кои кофи вече са почистени, къде се намират контейнерите за разделно събиране, къде са актуалните сборни пунктове и т.н. А това е информация, която ще е необходимо да се актуализира динамично в близкото бъдеще.

Тогава идва идеята и за сайта. На него са обозначихме всички налични контейнери за разделно събиране на база на публични данни. Маркирани са сборните пунктове за събиране на отпадъците, като те търпят промяна. Пълните контейнери са маркирани с червено на картата, почистените – в зелено.