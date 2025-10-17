С гордост от Елин Пелин до Ватикана. Представители на 22-ри Ученически гвардейски отряд към Средно училище „Васил Левски“, гр. Елин Пелин бяха част от официалната българска делегация на работно посещение в Рим и Ватикана, организирано от Сдружение „Младежки гвардейски отряди“. Нашата община бе достойно представена от Момчил Стоянов, ученик от Xб клас и член на ученическия гвардейски отряд и г-жа Мариета Христова, директор на СУ „Васил Левски“. Те имаха честта да присъстват на тържествена аудиенция при Негово Светейшество Папа Лъв XIV, който отправи топли думи за мисията да се работи с младите хора, да бъдат възпитавани в дух на добродетели, мир и солидарност.

Програмата на делегацията включваше редица официални срещи и дискусии: в Президентския дворец на Италианската република, в Сената на Италия, в базата за подготовка на италианската гвардия, както и във Външното министерство, Министерството на труда и социалните политики, Министерството на образованието и заслугите и Министерството на младежта и спорта.

Тези срещи доказаха, че чрез активното участие на българските младежки гвардейци се укрепват мостовете на приятелство, сътрудничество и споделени европейски ценности.

Община Елин Пелин поздравява своите представители за тяхната активност, пример и вдъхновение! С участието си показаха, че българският дух, чест и отговорност са живи и силни и, че младите хора от Елин Пелин достойно носят името на Апостола на българската свобода – Васил Левски.

Благодарност и признателност към всички институции и организации, подкрепили тази значима визита: д-р Денислава Ангелова, Комисията за прякото участие на гражданите в Народното събрание, Център за развитие на човешките ресурси, Почетното консулство на Италия в Пловдив, Посолството на Италия в София, Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта.