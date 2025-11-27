Боровец се готви за зимния сезон

В Боровец се проведе работна среща, организирана от областния управител, посветена на готовността за предстоящия зимен сезон в курортен комплекс Боровец. В дискусията участваха представители на всички компетентни институции – МВР, Пожарна безопасност и защита на населението, ДАНС, Областно пътно управление, Министерство на туризма, ВиК, РЗИ, РОСВ, БАБХ, ЕРМ Запад, както и ръководството на Община Самоков.

Областният управител откри срещата и подчерта значението на добрата институционална координация – ключова за успешен сезон.

От страна на общината инж. Ангел Джоргов подчерта, че основен ангажимент е осигуряването на безпроблемно и безопасно протичане на зимния туристически сезон. Той акцентира върху значителните инфраструктурни подобрения, реализирани през последните години. Подобрена е пътната настилка в стария център на Самоков, извършено е обновяване на хоризонталната маркировка, а три от паркингите на синя зона са цялостно преасфалтирани за по-голямо удобството за граждани и гости.

Инж. Джоргов посочи, че е сключен договор за надграждането на паркинга на входа на курорта Боровец, като строителните дейности предстои да започнат през следващата година. Освен това бяха извършени системни огледи и превантивно премахване на опасни дървета по направлението Самоков – Боровец, а фирмата, отговаряща за зимното поддържане, е проверена за готовност и наличие на необходимата техника.

Представителите на МВР докладваха, че за зимния сезон са осигурени допълнителни полицейски екипи, като контролът върху управлението на МПС в нетрезво състояние и върху движението в пиковите периоди ще бъде засилен. От Пожарна безопасност съобщиха, че имат пълна готовност за сезона, а при необходимост ще се включват екипи от Самоков, Костенец и Ихтиман.

ДАНС информира, че няма данни за конкретни заплахи, като се поддържа постоянна комуникация с хотелиерите и е осигурено присъствие на служител в районното управление с цел превенция.

Областно пътно управление отчете, че са извършени дейности по полагането на хоризонтална пътна маркировка на пътя Самоков – София. Следващата седмица започва обрушване на скатове в критични участъци, като през пролетта ще бъдат изпълнени допълнителни укрепителни дейности.

От РОСВ подчертаха значението на правилното управление на отпадъците и насърчиха разширяването на системите за разделно събиране с цел намаляване на количеството битови отпадъци.

ЕРМ Запад информира, че компрометираните участъци по мрежата са ремонтирани, електропроводите са почистени, а премахването на опасни дървета продължава поетапно.

В заключение бе подчертано, че координираните действия между институциите, общината и бизнеса са ключови за гарантиране на безопасен, спокоен и успешен зимен сезон в курортен комплекс Боровец.

Боровец навлиза в сезона с ясна координация, подготвени екипи и ангажираност от всички институции. А през 2026 г. курортът ще отбележи своя 130-годишен юбилей – честванията започват още на 27 декември, когато официално ще бъде открит сезонът.