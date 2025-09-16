Самоков откри новата учебна година

Новата учебна 2025/2026 година е открита! Всички училища и детски градини на територията на община Самоков откриха новата учебна година. С усмивки, вълнение и празнично настроение учениците прекрачиха прага на своите учебни заведения, а първокласниците чуха за първи път училищния звънец.

Особено вълнуващо беше откриването на новоизградената детска градина в с. Радуил, която вече е готова да посрещне своите малчугани.

Поздравяваме всички учители, възпитатели, ученици и родители! Нека новата учебна година бъде здрава, успешна и вдъхновяваща, изпълнена с знания, усмивки и нови приятелства! На добър час!