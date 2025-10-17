Село до Самоков организира забавни занимания

НЧ "Свобода - 1940" и кметство Мала Църква, община Самоков канят всички на възраст над 60 години да се включат в безплатни занимания по:
Латино и бални танци
Народни танци
Оздравителна гимнастика
Танцовите класове се водят от професионални преподаватели, а програмата е съобразена с възрастовите специфики на участниците.
Кога: 25.10.2025 г.
Къде: НЧ "Свобода - 1940", /втори етаж сградата на кметството/
Програма на деня:
11:00 – 11:45 Народни танци с Десислава Крумова
11:45 – 12:30 Латино и бални танци с Михаела Павлова
Кафе пауза
13:00 Прожекция на документален филм
Дискусия след филма – около 40 минути
За записване: до 20.10.2025 г. на тел. 0886 75 15 74
Инициативата се реализира по проекта: „Аз съм тук – проект за достъп до изкуство на възрастни хора“ 🎨💃