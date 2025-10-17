Село до Самоков организира забавни занимания

НЧ "Свобода - 1940" и кметство Мала Църква, община Самоков канят всички на възраст над 60 години да се включат в безплатни занимания по:

Латино и бални танци

Народни танци

Оздравителна гимнастика

Танцовите класове се водят от професионални преподаватели, а програмата е съобразена с възрастовите специфики на участниците.

Кога: 25.10.2025 г.

Къде: НЧ "Свобода - 1940", /втори етаж сградата на кметството/

Програма на деня:

11:00 – 11:45 Народни танци с Десислава Крумова

11:45 – 12:30 Латино и бални танци с Михаела Павлова

Кафе пауза

13:00 Прожекция на документален филм

Дискусия след филма – около 40 минути

За записване: до 20.10.2025 г. на тел. 0886 75 15 74

Инициативата се реализира по проекта: „Аз съм тук – проект за достъп до изкуство на възрастни хора“ 🎨💃