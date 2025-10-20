След убийството в столичен мол: ПП-ДБ иска извънредно изслушване в СОС на директора на СДВР

Групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет (СОС) иска извънредно изслушване в Комисията по обществен ред и сигурност на директора на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), ръководителя на охраната на съответния мол и директора на "Сигурност" на Столична община във връзка с трагичния инцидент, при който 15-годишно момче беше намушкано в мол в София и по-късно почина.

"Този случай показва колко крехка е ситуацията по отношение на сигурността в обществените пространства и как властите, охранителните фирми и операторите на търговските центрове трябва да носят сериозна отговорност за предотвратяване на подобни инциденти", се казва в позицията на групата на ПП-ДБ в СОС.

Общинските съветници настояват за изясняване на обстоятелствата, а именно "как е реагирала охраната на мола, какъв е бил протоколът в такава ситуация, какви мерки са предприети преди и след инцидента", както и за "преглед и оценка на нормативната уредба и контролния механизъм за търговски центрове – какви минимални стандарти за охрана, видеонаблюдение и превенция има, и как те са били приложени в конкретния случай".

От ПП-ДБ искат представяне на план за действие от СО и СДВР, който да включва конкретни мерки за засилване на безопасността в търговските обекти и предотвратяване на достъпа на оръжие, конфликти между групи, бърза полицейска и охранителна намеса.

"Групата ни счита, че подобен инцидент не може да бъде разглеждан само като криминален случай – той е тревожен сигнал за слабости в системата на сигурност и контрол, които засягат всички граждани. Ние следим отблизо ситуацията и ще настояваме за пълна прозрачност и отговорност. Изразяваме съболезнования на семейството на загиналото момче и призоваваме отговорните институции да действат с максимална бързина и ефективност. Най-малкото, което обществото може да очаква, е да гарантираме, че подобни трагични инциденти няма да се повторят", се казва още в позицията.