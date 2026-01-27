Скандално: Общинарите в Горна Малина издигнаха паметник на Григор Стоичков

Общинските съветници в Горна Малина одобриха поставянето на паметна плоча на комуниста Григор Георгиев Стоичков по случай 100 години от рождението му. Предложението е инициирано от 156 жителите на софийското село.

Григор Стоичков е роден на 2 февруари 1926 г. в с. Горна Малина. След 9 септември 1944 г. той работи в държавния апарат на страната. Многократно е избиран за министър на транспорта, министър на строежите и архитектурата, министър на строителството и селищното устройство, заместник министър-председател, според докладната записка на кмета на общината инж. Ангел Жилалов.

През целия си съзнателен живот Стоичков е тясно свързан със своето родно село Горна Малина. Веднага след 9 септември 1944 г. полага изключителни усилия за изграждането на новия облик в Горна Малина. През годините допринася в огромна степен за изграждането на кооперативно стопанство, на трудово-производителна кооперация, на инфраструктурата на селото. Изградени са читалище, нова сграда на училище, детска градина, жилищни блокове, сградата на общината, ритуалната зала и много други обекти, за които Григор Стоичков има решаващ принос. Жителите на с. Горна Малина високо ценят обичта му към родното село, която десетилетия наред той им доказваше, като дори и на високите ръководни постове, които заемаше, нито за миг не прекъсна връзката си с хората от община Горна Малина, пише още в докладната.

Още: "Синове на Сатаната": За СССР, фалшивата утопия, болезнените лъжи и убийствата на Червения терор

И скритото

Това, което е пропуснато в написаното от кмета, намираме в историческата справка за удостоения с паметна плоча.

От ноември 1991 г. до юли 1994 г. се води дело, в което Стоичков и Любомир Шиндаров са обвинени в това, че са нарушили нормативните документи за санитарните радиационни правила и не са взели достатъчно ефективни мерки за опазване здравето на населението при Чернобилската авария през 1986 г. Стоичков е осъден на две години затвор. Преживява инфаркт през 1995 г. и е освободен предсрочно през април 1996 г. Умира на 23 юли 2016 г.

Още: Защо е важно да разказваме комунистическото минало на България?

В един от коментарите под публикацията на общината в социалните мрежи потребител припомня:

"Двамата са главните участници в стратегията на БКП за това, че за аварията в Чернобил "ЩЕ МЪЛЧИМ". През 2006 г. червената комунистическа община го прави почетен гражданин. 2026 г. му правят паметна плоча", пише потребителят в социалните мрежи.