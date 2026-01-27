Любопитно:

Скандално: Общинарите в Горна Малина издигнаха паметник на Григор Стоичков

27 януари 2026, 15:41 часа 384 прочитания 0 коментара
Скандално: Общинарите в Горна Малина издигнаха паметник на Григор Стоичков

Общинските съветници в Горна Малина одобриха поставянето на паметна плоча на комуниста Григор Георгиев Стоичков по случай 100 години от рождението му. Предложението е инициирано от 156 жителите на софийското село.

Григор Стоичков е роден на 2 февруари 1926 г. в с. Горна Малина. След 9 септември 1944 г. той работи в държавния апарат на страната. Многократно е избиран за министър на транспорта, министър на строежите и архитектурата, министър на строителството и селищното устройство, заместник министър-председател, според докладната записка на кмета на общината инж. Ангел Жилалов.

През целия си съзнателен живот Стоичков е тясно свързан със своето родно село Горна Малина. Веднага след 9 септември 1944 г. полага изключителни усилия за изграждането на новия облик в Горна Малина. През годините допринася в огромна степен за изграждането на кооперативно стопанство, на трудово-производителна кооперация, на инфраструктурата на селото. Изградени са читалище, нова сграда на училище, детска градина, жилищни блокове, сградата на общината, ритуалната зала и много други обекти, за които Григор Стоичков има решаващ принос. Жителите на с. Горна Малина високо ценят обичта му към родното село, която десетилетия наред той им доказваше, като дори и на високите ръководни постове, които заемаше, нито за миг не прекъсна връзката си с хората от община Горна Малина, пише още в докладната.

Още: "Синове на Сатаната": За СССР, фалшивата утопия, болезнените лъжи и убийствата на Червения терор

И скритото

Това, което е пропуснато в написаното от кмета, намираме в историческата справка за удостоения с паметна плоча.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От ноември 1991 г. до юли 1994 г. се води дело, в което Стоичков и Любомир Шиндаров са обвинени в това, че са нарушили нормативните документи за санитарните радиационни правила и не са взели достатъчно ефективни мерки за опазване здравето на населението при Чернобилската авария през 1986 г. Стоичков е осъден на две години затвор. Преживява инфаркт през 1995 г. и е освободен предсрочно през април 1996 г. Умира на 23 юли 2016 г.

Още: Защо е важно да разказваме комунистическото минало на България?

В един от коментарите под публикацията на общината в социалните мрежи потребител припомня:

"Двамата са главните участници в стратегията на БКП за това, че за аварията в Чернобил "ЩЕ МЪЛЧИМ". През 2006 г. червената комунистическа община го прави почетен гражданин. 2026 г. му правят паметна плоча", пише потребителят в социалните мрежи.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Комунизъм комунисти Горна Малина Григор Стоичков
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес