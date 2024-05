София посреща творците на бъдещето във второто издание на фестивала ShapeShift (СНИМКИ)

НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” за втора поредна година ще бъде домакин на тридневния фестивал за изкуство, технологии и иновации ShapeShift Festival от 31 май до 2 юни.

Към какво бъдеще ни водят технологиите и изкуственият интелект? Трябва ли да се подготвим за такава трансформация в процесите и световния дневен ред, която изведнъж ще дари човечеството с повече свободно време, отколкото то може да усвои? Ще живеем ли в свят, в който вече няма никакво значение какво притежаваш - ера на постизобилието, в която хората най-накрая ще могат да разгърнат пълния си творчески потенциал? Как ще се променят градовете, когато хората ще живеят все по-виртуално? Какво ще се случи с бита ни такъв, какъвто го познаваме сега?

И най-вече защо при това главоломно развитие на технологиите, които би трябвало да ни сближават и събират, светът е все по-разделен, а концепции като равенство, толерантност, благородство и общ стремеж към по-добро вървят назад в развитието си?

Затова: “Прекалено ли е да мечтаем за утопия?”. Това е темата на тазгодишния SHAPESHIFT Festival – поредица от събития, изследващи връзката между човечеството и иновациите, и непрестанната трансформация, която прекроява света ни - за добро или лошо.

Програмата от лектори, изложби и кинофестивал включва изцяло чуждестранни участници от някои от най-награждаваните и дръзки агенции и компании, занимаващи се с въпросите на бъдещето и мястото на човека в него.

Полякинята Магда Мойшеюк (Magda Mojsiejuk) създава прототипи на продукти и услуги, които ще се използват в бъдещето, за базираната в Барселона компания Futurity Systems, специализирана в “бъдещето като услуга” (Futures-as-a-Service). Тя е и създател на списанието inTENSE, което визуализира живота отвъд 2030 година.

Ще останат ли доматите червени, а хората - смъртни? Ще продължи ли животът да тече в три измерения? Можем ли да си представим маска за лице, която се свързва с мозъчните ни рецептори, за да се погрижи не само за кожата ни, но и за състоянието на ума ни?

Култов за творческите индустрии лектор е базираният в Берлин Джамшид Аламути (Jamshid Alamuti), който от години обучава творческите екипи на рекламни и дизайнерски агенции, както и на големи компании в цял свят, как да обвързват технологиите с творчеството чрез иновации, предприемачество и лидерство. Джамшид е преподавател и в редица световни университети и школи, включително Neuland Academy for Leadership, Frankfurter Allgemeine Business School и Berlin School of Creative Leadership.

“Творчеството и дизайнът ще процъфтяват и ще могат да допринесат за по-доброто бъдеще на планетата само ако се развиват ръка в ръка с технологиите,” казва Джамшид Аламути.

Както и в миналогодишното издание на ShapeShift Festival, в програмата ще участват архитекти. Изследователите в Университета в Щутгарт Мартин Алварес (Martin Alvarez) от Аржентина и Ребека Дуке Естрада (Rebeca Duque Estrada) от Бразилия ще разгледат как архитектурата на близкото бъдеще преминава през нови материали и технологии в същите физически пространства, в които живеем сега. Ултра леки пространствени структури, постигнати посредством новаторски системи за производство на материали от нишки, ще се използват за усвояването и на най-неправилните по форма пространства. Теорията на двамата архитекти е разработена по време на специализацията им в Autodesk Build Space в Бостън и им спечелва наградата Stuttgarter Leichtbaupreis през 2021 г.

За края на облаците ще говори французинът Матию Симоне (Mathieu Simonet). До неотдавна адвокат в Париж, днес Матию е признат автор със седем автобиографични романа, включително “Краят на облаците” (The End of the Clouds, изд. Julliard, 2023 г.). Да се учреди Международен ден на облаците, който да се чества всяка година на 29 март, за да се даде тласък на творчеството и свободата на изразяване на всекиго по света, е само една от иновативните му идеи, чието обяснение гостите на ShapeShift Festival ще могат да научат.

Пограмата през трите дни на SHAPESHIFT Festival в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ включва още лектори, изложби, филмови прожекции, концерти и уъркшопи от сутрин до вечер.

За събитието Мария Тодорова, основател на NEXT-DC и основен куратор на фестивала, казва: "Изкуственият интелект променя живота ни по-бързо от всяко друго откритие в историята на човечеството. Това е особено осезаемо в творческите индустрии, където след само три месеца всичко вече е старо. Изправени сме пред аудитории, близки до възраст, но съвсем различни като мислене и начин на ползване на всичко - от технологии през изкуство до градската ни среда. Тази година в ShapeShift Festival искаме да срещнем българските творци и дизайнери с легендарни за сферата ни личности, чиято визия успява да улови бъдещето и задава важните въпроси накъде отиваме и какво можем да направим по-добре.“

