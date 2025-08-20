Войната в Украйна:

Започна реализацията на един от най-мащабните проекти в община Самоков

20 август 2025, 16:06 часа 218 прочитания 0 коментара
Започна реализацията на един от най-мащабните проекти в община Самоков

Кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов обяви, че е започната реализацията на един от най-мащабните инфраструктурни проекти на Община Самоков – основния ремонт на пътя през селата Горни и Долни Окол, финансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В проекта са включени нова пътна настилка и тротоари на главното трасе в рамките на двете села и отводнителна система.

Пътят през Околите е сред най-натоварените четвъртокласни пътища на територията на общината, особено през летния сезон. Неговото обновяване е стратегическо не само за жителите, но и за развитието на туризма и бизнеса в района.

С този проект Община Самоков доказва своята отговорност – изграждането на надеждна инфраструктура е задължение към хората и важна предпоставка за икономически растеж.

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Самоков
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес