Започна реализацията на един от най-мащабните проекти в община Самоков

Кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов обяви, че е започната реализацията на един от най-мащабните инфраструктурни проекти на Община Самоков – основния ремонт на пътя през селата Горни и Долни Окол, финансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В проекта са включени нова пътна настилка и тротоари на главното трасе в рамките на двете села и отводнителна система.

Пътят през Околите е сред най-натоварените четвъртокласни пътища на територията на общината, особено през летния сезон. Неговото обновяване е стратегическо не само за жителите, но и за развитието на туризма и бизнеса в района.

С този проект Община Самоков доказва своята отговорност – изграждането на надеждна инфраструктура е задължение към хората и важна предпоставка за икономически растеж.