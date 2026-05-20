Училище в Самоков отбеляза своя патронен празник

20 май 2026, 17:41 часа
Снимка: Община Самоков
Днес ОбУ „Неофит Рилски“ в Самоков тържествено отбеляза своя патронен празник. Празничната програма беше изпълнена с танци, стихове и впечатляващи умения, показани от учениците. С много емоция децата доказаха, че образованието е не само знание, но и здраве, спорт и стремеж към развитие. Специален акцент в празничния ден беше откриването на новия фитнес, който ще даде още повече възможности за спорт и активен начин на живот на учениците.

„Всяка седмица откриваме нещо ново, а удоволствие е да работим заедно“ - с тези думи кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов поздрави училищната общност и подчерта значението на съвместната работа между институции, учители и родители.

На празника присъстваха народните представители Младен Маринов и Валентин Милушев, директори на учебни заведения, както и ръководният екип на Община Самоков.

По повод празника беше получен и поздравителен адрес от Росица Иванова, началник на РУО София-област, която поздрави ръководството, педагогическия екип и учениците за техните успехи и всеотдайност.

Антон Иванов Редактор
