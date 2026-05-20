В Елин Пелин ще се проведе откриването на "Пъмп трак трасе"

На 23 май ще се проведе официалното откриване на новото пъмп трак трасе в парка до стадион "Левски" в Община Елин Пелин.
ПРОГРАМА (подлежи на промени)
08:00 – 09:00 ч. – записване на участниците
09:00 – 09:30 ч. – тренировка за категория до 13 години + категория момичета и жени
09:30 – 10:30 ч. – тренировка за категория до 15 години
10:30 – 11:00 ч. – тренировка за категория до 17 години + категория над 17 години
11:00 – 12:00 ч. – тренировка за категория до 6 години + категория от 6 до 10 години
12:00 ч. – официално откриване на пъмп трак Елин Пелин
13:00 – 14:30 ч. – квалификации за всички категории (по реда на тренировките)
15:00 – 17:00 ч. – финали (участват 16-те най-добри времена във всяка категория)
17:30 ч. – награждаване
СЪСТЕЗАТЕЛНИ КАТЕГОРИИ:
• до 6 години
• от 6 до 10 години
• до 13 години
• до 15 години
• до 17 години
• над 17 години
• момичета и жени
Важно за участниците:
задължително: каска и ръкавици
препоръчително: наколенки, нагръдник и протектори
препоръчителна застраховка „Живот“
Записване: на място
Такса участие: 10 евро
Организаторите си запазват правото да променят програмата според метеорологичните условия и броя участници.