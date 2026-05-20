В Елин Пелин ще се проведе откриването на "Пъмп трак трасе"

20 май 2026, 17:48 часа

20 май 2026, 17:48 часа

20 май 2026, 17:48 часа

20 май 2026, 17:48 часа 866 прочитания

На 23 май ще се проведе официалното откриване на новото пъмп трак трасе в парка до стадион "Левски" в Община Елин Пелин.

ПРОГРАМА (подлежи на промени)

08:00 – 09:00 ч. – записване на участниците

09:00 – 09:30 ч. – тренировка за категория до 13 години + категория момичета и жени

09:30 – 10:30 ч. – тренировка за категория до 15 години

10:30 – 11:00 ч. – тренировка за категория до 17 години + категория над 17 години

11:00 – 12:00 ч. – тренировка за категория до 6 години + категория от 6 до 10 години

12:00 ч. – официално откриване на пъмп трак Елин Пелин

13:00 – 14:30 ч. – квалификации за всички категории (по реда на тренировките)

15:00 – 17:00 ч. – финали (участват 16-те най-добри времена във всяка категория)

17:30 ч. – награждаване

СЪСТЕЗАТЕЛНИ КАТЕГОРИИ:

• до 6 години

• от 6 до 10 години

• до 13 години

• до 15 години

• до 17 години

• над 17 години

• момичета и жени

Важно за участниците:

задължително: каска и ръкавици

препоръчително: наколенки, нагръдник и протектори

препоръчителна застраховка „Живот“

Записване: на място

Такса участие: 10 евро

Организаторите си запазват правото да променят програмата според метеорологичните условия и броя участници.