Войната в Украйна:

Софиянци вече следят в реално време кога идва градския транспорт (ВИДЕО)

17 октомври 2025, 09:53 часа 237 прочитания 0 коментара
Софиянци вече следят в реално време кога идва градския транспорт (ВИДЕО)

Софиянци вече ще могат в реално време да видят къде се намират автобусите, трамваите и тролеите, кога пристигат, кои са най-бързите маршрути. Това става възможно, след като данните за градската мобилност в София вече са отворени и информацията, която движи града, е достъпна за всички. Това съобщи кметът Васил Терзиев в профила си във Facebook. Той добавя, че с отварянето на данните на градския транспорт е затворена поредна страница от аналоговото минало.

ОЩЕ: Билетите за градски транспорт в София вече и в телефона, но и с нова цена

"Данните, които събираме с публичен ресурс, ще се връщат при гражданите под формата на по-предвидим транспорт, по-добро планиране и повече удобство. Това не е просто технологична промяна – това е нова култура на управление, в която прозрачността, сътрудничеството и иновацията не са просто лозунги, а ежедневна практика", коментира столичният кмет.

По думите му в рамките само на няколко седмици след отварянето, граждани и програмисти са създали първите интерактивни карти и приложения, без това да коства нито лев от бюджета на общината.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: БСП към "Синя София": Не си и помисляйте за приватизация на транспорта

"Точно така си представям истинската дигитална трансформация – когато обществото започва да произвежда решенията заедно с институциите. Пример за това е и съвместната работа с граждани и експерти, които разработват карти, базирани на общински данни – от визуализации на ПУП-ове и планирано строителство, до интерактивни карти на чешми, зелени площи и цветни контейнери. Последните бяха особено полезни по време на кризата с отпадъците, когато общественият контрол и споделената информация помогнаха за по-бърза и точна реакция", добавя Терзиев.

ОЩЕ: Кметът Терзиев очерта приоритетите пред София и призова за единство

Той посочва още, че следващата стъпка е да се отворят данните за обработените отпадъци от общинското предприятие СПТО.

"Дигитализацията прави прозрачността възможна, защото, когато информацията е достъпна, контролът върху нея става споделен. София има потенциала да бъде пример за дигитална трансформация не само в България, а и в целия балкански регион. И вярвам, че можем да го постигнем, доколкото действията ни не са кампанийни, а са част от цялостна стратегия. Модерността вече е стандарт за работа", завършва публикацията си Терзиев. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Тролеи Градски транспорт автобус трамваи Васил Терзиев
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес