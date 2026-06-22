"Спаси София“ предупреди: Обмислят скок на цените на билетите заради огромна дупка в бюджета

Категоричен отпор на идеята за поскъпване на билетите и картите за градски транспорт в София обявиха от "Спаси София". Лидерът на организацията Борис Бонев заяви, че прехвърлянето на близо 100 млн. евро дефицит върху пътниците е "грешна политика", която наказва хората, избрали обществения транспорт. Повод за острата реакция са информации, че Столична община обмисля запълване на бюджетната дупка в транспортния сектор чрез вдигане на цените.

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Бонев определи подобно намерение като "абсурдно" и в разрез с добрите европейски практики. "София трябва да насърчава хората да използват градски транспорт, а не да ги наказва за това. Недопустимо е ползващите масовия транспорт всеки път да бъдат изкупителната жертва, когато в бюджета липсват пари", коментира Бонев.

От "Спаси София" посочиха фрапантен парадокс - докато се обсъжда поскъпване на билетите, цените за паркиране в столицата не са променяни от 15 години. Така на практика паркирането на личен автомобил в центъра излиза по-евтино от ползването на градския транспорт. "Това е в разрез с всяка логика и с практиките на европейските градове с най-добър транспорт и най-високо качество на живот", допълват от партията.

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От "Спаси София" са категорични, че ако администрацията внесе официално предложение за повишение на цените, групата им в Столичния общински съвет ще гласува "против". Бонев подчерта, че при евентуално решение на СОС за поскъпване, екипът му е готов да сезира съда, за да защити интереса на пътниците.