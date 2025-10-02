Спират топлата вода в столичния кв. "Дружба-2" до 6 октомври

От днес (2 октомври) до 6 октомври ще бъде спряно топлоподаването за целия квартал "Дружба-2" и комплекс "Цариградски". Това се налага заради стартиране на ремонт за монтиране на спирателна арматура, съобщиха от "Топлофикация-София". Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи.

ОЩЕ: "Топлофикация" е много изпаднала, милиарди няма да помогнат": Говори енергийният експерт Иван Хиновски

Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на "Дружба-2" да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването. Същите ще бъдат актуализирани своевременно при предсрочна подмяна на дадено трасе или при възникването на непредвидени обстоятелства.

"Ще положим всички усилия, времето, за което е планирано да се подмени трасето на всяко едно каре от блокове да е около 15 дни, като ще се стараем това да е и срокът, в който да е спрян всеки абонат. Екипите ще работят успоредно по няколко карета, като при техническа възможност няма да бъдат спирани всички сгради едновременно, а само няколко блока в едно каре", заяви изпълнителният директор на "Топлофикация-София" Петър Петров.

Министърът на енергетиката Жечо Станков коментира, решението за мащабни ремонти и спиране на топлоподаването за 90 дни към над 120 сгради в столичния „Дружба-2“ е недопустимо. Той уточни, че е възложил контрол и е изискал от общинското дружество „Топлофикация София“ и Столичния общински съвет да сведат прекъсванията до максимум 3–7 дни за отделни блокове. ОЩЕ: "Топлофикация София" и ще останат ли хората от "Дружба" на студено": Мерките на енергийния министър