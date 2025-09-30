"Топлофикация" е много изпаднала, милиарди няма да помогнат": Говори енергийният експерт Иван Хиновски

"Топлофикация-София" няма схема на подземната инфраструктура. Това е безстопанственост. Не е възможно, който и да дойде, да започне каквито и да е ремонти и инвестиции. На входа топлофикация е една черна кутия. Топла вода се топли с природен газ. Това е абсурдно. Трябва да се направят едни предмодули, газови турбини, с които част от газа, преди да отиде в тези водогрейни кутии, да се използва за производство на електроенергия. Това обясни енергийният експерт Иван Хиновски в ефира на Нова телевизия. Според него трябва да има по-висока степен на използваемост на природния газ.

ОЩЕ: "Топлофикация София" и ще останат ли хората от "Дружба" на студено": Мерките на енергийния министър

И добави, че дружеството няма никакви планове за производство на топлоенергия от възобновяеми източници, което ще свали себестойността. "Няма инженерно мислене. Дружеството се управлява от юристи и икономисти", обобщи проблематиката енергийният експерт.

"Топлофикация" е толкова изпаднала, че и милиарди няма да помогнат. Няма грам възобновяема енергия", обясни той.

Той беше категоричен, че дружеството трябва да се преструктурира.

Припомняме, че председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров свика извънредно заседание в петък (3 октомври) с една-единствена точка – изслушване на изпълнителния директор на "Топлофикация-София" Петър Петров и председателя на УС Милена Ценова относно необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между дружеството и "Булгаргаз", както и за готовността за предстоящия отоплителен сезон и планираните ремонтни дейности.