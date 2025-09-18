Стартира процедурата за бъдещето на Борисовата градина и Ловния парк

Столична община публикува подробния устройствен план (ПУП) за парк Борисова градина и Ловен парк за обществено обсъждане. Това съобщи в профила си във Facebook Боян Юруков. От него става ясно и че има съгласуване от Министерството на културата. "Вижда се зеленото пространство пред новия стадиона на народната армия, къпалнята в оригиналните ѝ измерения, а гара "Пионер" все още се планира да е скейт парк и спорни игрища", пише той.

От поста му става ясно обаче, че от Ловния парк е изключена огромна зона с частни имоти на кръстовището на Симеоновско шосе и бул. "Г. М. Димитров". "Около 30 декара и в момента е предимно заета със сервизи, автомивки и магазини. Там преди 8 години парламента реши, че ще е смесени многофункционални устройствени зони и не част от парка, т.е. се очакват още една серия от кули от по 75 метра. На няколко места, където части от парка са отбелязани като "за паркинг" са сменени "за парк", което е добре", обяснява Юруков.

Проектът е дело на “Ковачев архитекти”, които работят по него от 5 години, след като спечелиха конкурс и разработката бе определена като най-консервативната като намеси в парка.

Първият проект за устройствен план бе представен през 2019 г. След серия обществени обсъждания тогавашният кмет Йорданка Фандъкова настоя от проекта да отпадне местенето на конната база, да не се изграждат климатично училище и пешеходен подлез от градината до строителната гимназия.