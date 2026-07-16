Тече изпълнението на проекта за основен ремонт на улица в Самоков

Тече изпълнението на проекта за основен ремонт на ул. „Отец Паисий“ в Самоков. Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов, главният инженер на общината инж. Любослав Симитчийски и директорът на строителната дирекция Красимира Костадинова проследиха изпълнението на строително-ремонтните дейности по ул. „Отец Паисий“ – една от ключовите улици в централната градска част на Самоков.

В момента се работи първият етап от проекта – подмяна на водопроводната и канализационната мрежа в участъка между улиците „Димитър Талев“ и „Захари Хаджигюров. В рамките на проекта се решава и дългогодишен проблем с отвеждането на отпадъчните води в района. Предвижда се изграждането на нов отвеждащ канал от преливната шахта до главния канализационен колектор по ул. „Манастирска“, с което ще бъде увеличена проводимостта на системата и ще се предотвратят регулярните наводнения на прилежащи имоти при обилни валежи., Строително ремонтните дейности ще продължат с подмени водопровода на цялата улица. Това е най-важната част от ремонта, тъй като осигурява необходимата основа за последващото цялостно обновяване на улицата.

След приключването на този етап ще започне реконструкцията на уличното платно с полагане на нова асфалтова настилка, възстановяване на прилежащите пространства и поставяне на пътна маркировка.

Ул. „Отец Паисий“ е една от основните транспортни връзки в Самоков и има важно значение за организацията на движението в централната част на града. След приключването на ремонта ще бъдат подобрени както техническата инфраструктура, така и безопасността и удобството за всички участници в движението.

Реализацията на проекта е част от последователната политика на Община Самоков за обновяване на централната градска среда. През последните две години бяха ремонтирани участъци от ул. „Македония“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Софийско шосе“, заедно с прилежащите тротоари, а изцяло бяха обновени улиците „Житна чаршия“, „Хан Кубрат“ и „Търговска“.

С ремонта на ул. „Отец Паисий“ общината продължава поетапното обновяване на уличната инфраструктура, като едновременно подобрява подземните комуникации и условията за безопасно и удобно придвижване в централната градска част.