Граждани бранят Борисовата градина от бъдещо застрояване

Протест срещу проекта за нов Подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина се провежда пред сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“. Граждани настояват процедурата да бъде спряна, защото документът ще отвори възможност за бъдещо строителство в Борисовата градина. Недоволните твърдят, че предвидените паркинги, улици и възстановяването на някои обекти могат да променят облика на парка. Хората настояват процедурата да бъде спряна и да бъде изготвен план, който да гарантира опазването на зелените площи, съобщи БНТ.

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Експертният съвет днес разглежда всички становища. Ако становището му буде положително, следващата стъпка е планът да бъде внесен за разглеждане и гласуване в Столичния общински съвет (СОС).

„Новият подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина ще даде дългосрочна защита на парка, ще ограничи възможностите за произволни решения и ще постави обществения интерес над частния“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

По проекта за ПУП са постъпили 441 становища от граждани и организации, които на 15 юли ще бъдат разгледани от Общинския експертен съвет по устройство на територията, заяви кметът. “Именно така трябва да се вземат решения за най-ценния парк на София - с обществено участие, експертен анализ и ясни правила, а не с внушения и страхове. Нашата задача е не просто да премахваме последствията от натрупаните през годините проблеми, а да създадем условия те повече да не се повтарят,” каза Терзиев.

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На 17 юни граждани се събраха в Борисовата градина с искане за спиране на процедурата за ПУП на Борисовата градина. Те поискаха да няма строителство, заграждения и автомобили в столичната градина. Заместник-кметът по градско планиране Любомир Георгиев увери гражданите, че общественият интерес ще бъде защитен и в парка няма да се строи.