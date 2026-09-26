Третото издание на фестивала на Самоковския картоф събра малки и големи

Третото издание на Фестивала на Самоковския картоф събра днес на площад „Захарий Зограф“ деца, семейства, местни производители, занаятчии и гости на града. Празникът започна със спортни игри между училищата на община Самоков, в които децата се състезаваха с много ентусиазъм, а всички участници получиха награди. Към празничната програма се включиха и детските фолклорни състави от Широки дол и Доспей, които внесоха още настроение и традиционен самоковски дух.

Официалното откриване направи кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов, който постави акцент върху хората, които стоят в основата на този празник - местните производители на картофи, занаятчии и всички, които с труда си съхраняват традициите и местното производство. Защото Самоков е не само мястото, където картофът е част от историята ни, той е част от нашата идентичност.

След това площадът се превърна в истинска кулинарна сцена с игри с публиката и много настроение с Кака Лара, кулинарни състезания с Ути Бъчваров, етрополската духова музика и, разбира се, много картофи! Ути Бъчваров приготви над 2500 порции пържени картофи, а специално за празника беше направено и огромно кюфте, които бяха раздадени на гостите.

През целия ден базарът на местни занаятчии и производители представяше труда и продукцията на хора от региона. Специално място в празника имаха и детските рисунки, посветени на картофа. Малките художници показаха много въображение и превърнаха картофа в истински герой в своите творби.

Празничната атмосфера продължи с концерта на Нина Николина & ETNO LIVE BAND, а музиката, танците, вкусната храна и доброто настроение превърнаха площада в истинско място за среща на самоковската общност.

Защото от нашенско по-вкусно нЕма!