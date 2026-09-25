Самоков отбеляза Европейския ден на спорта на открито

Със спортен празник на открито Самоков отбеляза Европейския ден на спорта. В инициативата се включиха всички училища на територията на общината, които заедно с Община Самоков организираха разнообразна програма за учениците.

Децата имаха възможност да се включат в баскетбол, футбол, щафетни игри, бадминтон, тенис на маса, както и да наблюдават демонстрации по стрелба, борба и тенис на корт. Денят премина с много движение, усмивки и настроение, превръщайки спорта в истински празник за учениците.

Празникът беше открит от заместник-кмета на Община Самоков г-жа Давидова, която подчерта, че образованието и спортът вървят ръка за ръка, защото изграждат дисциплина, увереност, екипност и активен начин на живот. Насоките за дисциплините бяха дадени от началника на отдел “КОСМДТ” Даниела Трохарова, която пожела успех на всички участници.

Кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов също се включи в спортния празник, като обиколи различните спортни площадки и се срещна с учениците. Той не остана само зрител и се включи в игра на тенис на маса заедно с децата.

Инициативата е организирана от Община Самоков съвместно с училищата на територията на общината и комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, с цел да насърчи децата да бъдат активни и да откриват удоволствието от спорта.