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Пожарът край Продановския рид при Самоков е овладян, мястото остава под наблюдение

25 септември 2026, 17:37 часа 1378 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
Пожарът край Продановския рид при Самоков е овладян, мястото остава под наблюдение

Пожарът, възникнал в района на Продановския рид, беше овладян след бързата реакция и добрата координация между пожарните екипи от Самоков и Боровец, Общинското аварийно звено, Държавното горско стопанство, Общинското лесничейство, полицията и доброволците от ДФ „Самоков“.

Районът остана под наблюдение, а днес на отделни места огънят отново се разгоря. Пожарната, Общинското аварийно звено и полицията незабавно бяха на терен. Засегнатите участъци бяха облетени с дрон, а местата с тлеене бяха обилно полети с вода.

Към момента пожарът е овладян. Останалите екипи са в готовност, а наблюдението на района продължава.

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов изказа благодарност към всички, които се включиха в гасенето и остават в готовност до окончателното обезопасяване на района.

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община Самоков
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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