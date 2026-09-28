"Платно за рисуване": Нова "направи си сам" криволичеща маркировка на път в Софийско (ВИДЕО)

Нова осева линия, която вместо да води шофьорите, криволичи по пътя между Гара Елин Пелин и Лесново. Това вече не изглежда като единична грешка, а като проблем, който се повтаря. Маркировката е част от пътната безопасност и трябва да бъде ясна, точна и видима.

Така коментират от Европейския център за транспортни политики видео на нова пътна маркировка в Софийско.

Резултат от подхода "направи си сам"

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Оказва се, че осовата линия не е поставена така, че да разделя двете платна на равни половини. От общината обясниха, че криволичещата маркировка се оказва резултат от опит на местната власт да спести средства.

"Бяхме наели такава фирма, за да изпълни маркировката. Решихме, че това излиза много скъпо. И защо да не си го правим ние. Така си взехме машина. Някога имахме друг служител, който работеше с тази машина. Но за новото момче, което обучавахме, тя е нова. Доста проблеми имахме, когато правихме маркировката през деня, защото има трафик. И съответно вече от умора и от това, че имахме проблеми с токовете с машината. Не че го оправдавам, не, че и ние се оправдаваме. Грешката е станала. Не смятам, че е толкова фатално. Ще бъде поправена. В петък още като видяхме какво се е получило, бяха предприели мерки от понеделник да се действа по въпроса", каза изпълнителният директор на общинско предприятие БКД – Елин Пелин Петър Милев.

"Колко безсрамен, безмозъчен и безотговорен трябва да си, за да сътвориш подобно безумие? Сега ще видим дали общината ще разпореди премахването на това „произведение на изкуството“. Пътната маркировка дава указания на водачите и им помага да съобразят поведението си с пътните условия. Когато ги обърква, тя не изпълнява предназначението си. Пътят не е платно за рисуване. За пътната сигнализация има правила. Подобни волни изпълнения със съмнителен творчески привкус са недопустими", коментира Диана Русинова от ЕЦТП.

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