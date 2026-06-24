Ученици от Костинброд се превъплътиха в магистрати в Съдебната палата

За поредна година учениците от ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ взеха активно участие в съвместната образователна програма на Министерство на образованието и науката и Висш съдебен съвет, насочена към популяризирането на съдебната система и повишаването на правната култура сред младите хора.

В рамките на инициативата ученици от Костинброд, заедно със свои връстници от столични училища, участваха в симулативен съдебен процес, проведен в емблематичната Съдебна палата. Младежите имаха възможност да влязат в ролите на съдии, прокурори, адвокати, обвиняеми, свидетели и вещи лица, като преминаха през всички етапи на едно реално съдебно производство.

Особено впечатляващо бе участието на учениците от ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“. В ролята на съдия се превъплъти Дара Петрова от 10.б клас, а подсъдим бе Ванина Видева от 10.а клас. В съдебната зала присъстваха още Християна Георгиева, Стиляна Мрънкова, Анджела Терзиева, Мария-Магдалена Стоянова, Яна Григорова и Бояна Гюрова от 10.а клас, Борис Кънчев от 10.б клас и Димитър Величков от 11.б клас. Те бяха придружени от заместник-директора г-жа Даниела Петрова и г-н Иван Бутрачков.

Освен участието си в съдебната симулация, учениците от училището се отличиха и в конкурса „Темида в днешно време“, където показаха своите творчески умения чрез есета и рисунки. Наградените получиха специални подаръци, насърчаващи развитието на техните таланти – скицници и моливи за младите художници, както и тефтери и химикалки за авторите на есета.

По време на събитието директорите и заместник-директорите на участващите училища получиха удостоверения лично от Д-р Елеонора Лилова, като признание за активната им работа в подкрепа на гражданското и правното образование.

Специални поздравления заслужава г-жа Даниела Петрова – заместник-директор учебна дейност в ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“, която е основен инициатор за участието на училището в проекта и за поредна година мотивира учениците да се включат в тази ценна образователна инициатива.

Успешното представяне на учениците не остана незабелязано и беше отразено от национална медия. Репортаж за инициативата може да бъде видян в NOVA News⁠￼, където са показани моменти от симулативния съдебен процес и участието на младите бъдещи професионалисти: