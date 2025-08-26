Войната в Украйна:

В район Кремиковци на Столична община се реализира проект "Събери сили и кажи STOP на насилието"

26 август 2025, 16:34 часа 134 прочитания 0 коментара
В район Кремиковци на Столична община се реализира проект "Събери сили и кажи STOP на насилието", насочен към превенция, по-лесно разпознаване и оказване на подкрепа на жертвите на домашно насилие. Инициативата се изпълнява от Българското училище за политика "Димитър Паница" с финансовата подкрепа на Столична община – Програма "Европа" 2025, в партньорство с район Кремиковци и Народно читалище „Михаил Гелев 1926“, Челопечене.

Проектът цели изграждане на капацитет у жени лидери – представители на общинската администрация, образованието, здравеопазването, полицията, бизнеса и културния сектор. Те получават знания и умения за превенция, разпознаване на признаци на насилие, адекватна реакция и подкрепа за пострадалите и техните семейства.

Основните дейности включват:

  • Събиране на качествени данни – анализ на нуждите на целевата група, който подпомага планирането на ефективни обучения;
  • Обучения за 60 жени лидери – две двудневни сесии, фокусирани върху превенцията и адекватния отговор на домашното насилие;
  • Повишаване на обществената осведоменост – чрез визуални послания и кампании проблемът се поставя във фокуса на обществото.

Работата по инициативата цели не само да предостави конкретна подкрепа на пострадалите, но и да изгради устойчива култура на нулева толерантност към насилието в район Кремиковци.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
насилие Домашно насилие Училище за политика "Димитър Паница" читалище "Михаил Гелев 1926" програма "Европа" 2025
