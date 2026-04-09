В Самоков откриха изложба с творби от националния конкурс „Ян Бибиян“ (СНИМКИ)

В сградата на Историческия музей в Самоков бе открита изложба с творби от националния конкурс „Ян Бибиян“, проведен на тема „Светът на дивата природа“. За участие в конкурса бяха изпратени над 1300 рисунки на малки художници от цяла България, представители на повече от 80 школи и училища.

Сред официалните гости на събитието бе кметът на община Самоков инж. Джоргов, който поздрави всички участници и изрази своята подкрепа към младите таланти.

Ръководителят на самоковската школа по рисуване Елена Белстойнева сподели удовлетворението си от високото ниво на представените творби. Тя подчерта разнообразието от художествени техники и богатото въображение, вложено в рисунките, които впечатляват със своята оригиналност и творчески подход.

Изложбата е ярко доказателство за таланта и вдъхновението на децата, както и за значението на подобни инициативи в подкрепа на тяхното художествено развитие.