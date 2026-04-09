Треньорът на Лудогорец не губи надежда: Има още 21 точки, за които да се играе

Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо бе много разочарован от равенството на неговия тим с Черно море. Двубоят между двата тима завърши при резултат 0:0, а това може да позволи на Левски да се откъсне на 9 точки на върха в класирането, ако „сините“ спечелят домакинството си на Арда Кърджали. Въпреки злощастното развитие на ситуацията Хьогмо вярва, че отборът му все още не е изъвн играта за титлата в Първа лига.

Хьогмо похвали представянето на Черно море като сподели, че на неговия тим му е липсвало качество, за да вземе трите точки. Той обаче продължава да вярва, че Лудогорец може да спечели всичките си мачове до края на сезона и да триумфира с титлата за 15-ти пореден път.

„Другите също губят точки“

„Играхме срещу много добре организиран отбор. Липсваше ни качество, за да ги надиграем. Страдахме в това да влезем в ритъма на мача, да го контролираме. Комбинациите не ни се получаваха. Винаги искаш да отбележиш попадения. Аз знам, че те опитваха и искаха. Понякога качеството липсва. В този тип мачове, ако вкараш ранен гол, е по-различно, но днес беше много завързан двубой“.

„Вкарахме много попадения в предните мачове, понякога се нуждаеш и от малко късмет. Мога да кажа, че трябва да искаме малко повече от себе си в дадени ситуации. В стартовия състав попадат играчи, които могат да направят разликата. Нуждаем се от най-добрия си състав. Имаме още седем мача - трудни такива. Имаме играчи, които се завръщат в следващия мач, като Руан Круз от контузия и Педро Нареси от наказание“.

„Всички двубои са трудни. Губим точки, други също губят и печелят такива. Виждате и какви неща стават в последните секунди. Има още 21 точки, за които има да се играе. Имаме шанс да спечелим всеки един мач, ще видим какво е писано, но трябва да играем по-добре от днес“, каза Пер-Матиас Хьогмо.

