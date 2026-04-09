Украсиха столичен район с големи великденски яйца, изрисувани от деца

Децата от общинските детски градини в район "Слатина" изрисуваха големи великденски яйца, с които да зарадват жителите на кварталите. Малчуганите твориха с огромен ентусиазъм няколко дни върху високите 1,5 м нестандартни "бели платна".

Къде можете да ги видите

Декоративните яйца вече красят парковете "Гео Милев" и "Слатинска река". От тях греят свежи цветове за радост на малки и големи.

В парк "Гео Милев" са поставени творбите на децата от ДГ 155 "Веселина", ДГ 168 "Слънчогледи", ДГ 183 "Щастливо детство" и ДГ 184 "Мечо Пух".

Прекрасните пъстри яйца, дело на децата от ДГ 61 "Шарено петле", ДГ 62 "Зорница", ДГ 65 "Слънчево детство" и ДГ 154 "Сбъдната мечта" са разположени в парк "Слатинска река".