Най-важните новини за деня: 9 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 9 април 2026 г.

РУМЪНСКИ СЦЕНАРИЙ: РУМЕН РАДЕВ ТРУПА ПОПУЛЯРНОСТ В TIKTOK ПО МОДЕЛ НА КРЕМЪЛ

България ще гласува за пореден път на предсрочни парламентарни избори, а информационната среда у нас преди ключовия 19 април вече се формира от сили, които никой не контролира, нито разследва. Никой сякаш не изглежда и особено притеснен да разбере какви са, докато основната фигура в тях - доскорошният президент Румен Радев - атакува служебното правителство на Андрей Гюров, че направи опит в тази посока.

МАШИНАТА "ПЕЕВСКИ": КАК ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ШУМ ЗАДУШАВА РЕАЛНИТЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ

"ДПС - Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски е организирала мащабна координирана кампания в TikTok преди предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това е един от акцентите в доклад на Балканската инициатива за свободни медии (BFMI) и българската AI платформа за мониторинг и откриване на дезинформация Sensika. Двете инициативи са документирали цифрова манипулация в информационната среда на България в навечерието на вота, като водещ обект на изследването им всъщност е Румен Радев, защото при него има необяснимо голям бум в социалните мрежи.

ВАС БЛОКИРА ОПИТА НА БНБ ДА ПРЕКРАТИ ДЕЛОТО "ГЮРОВ" И ОСТАВИ КАЗУСА В СЪДА НА ЕС

Върховният административен съд отказа да прекрати делото за предсрочното освобождаване на Андрей Гюров от БНБ и отхвърли искането на централната банка да бъде оттеглено преюдициалното запитване до Съда на ЕС. С това решение съдът на практика запази жив един от най-спорните институционални казуси от последните години и гарантира, че той ще продължи и в Люксембург.

ИВАН ХРИСТАНОВ: ХОРА С ДЕПУТАТСКИ ИМУНИТЕТ СТОЯТ ЗАД НЯКОИ ОТ ЗАТВОРЕНИТЕ ОТ БАБХ ОБЕКТИ

Някои от затворените от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) обекти, в които бяха открити тонове негодна храна, са свързани с хора с депутатски имунитет. Това каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов. Той и изпълнителният директор на БАБХ Ангел Мавровски дадоха пресконхеренция, на която отчетоха извършените до този момент проверки по акция "Чиста храна". В някои конкретни случаи, като в Монтана, има връзка с лица, които се ползват с имунитет. Във Враца също - лица с имунитет, свързани с дистрибуция на храна към училища, където се рискува най-скъпото за българина – децата, каза Христанов. Той припомни и за случая в Лесиндрен, където в нелегална кланица бяха открити много ниска хигиена и дори замърсяване на водоизточник.

КРАЙ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПАРИ ЗА "ПЪТНА ПОМОЩ"

Да се спре изплащането на суми по услугата „пътна помощ“ към фирмите, които имат договори за текущ ремонт и поддържане на пътища. Дейността ще бъде оставена на свободния пазар. Това е разпоредил служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов. "Издадени са писмени указания до всички Областни пътни управления и „Автомагистрали“ ЕАД да не изискват и да не подават заявки за подобна „безплатна“ услуга", поясни министърът.

СЪД И ДЪРЖАВАТА ДА ПЛАЩА ЗАРАДИ ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА: ИМА ТАКАВА ОПАСНОСТ

Не мисля, че е добра идея да се натиска браншът да сваля цените на горивата, защото може при следващото правителство да има искове за продажби под себестойност, които са били принудителни. Продаваме под цените в Гърция и Румъния - цената на барел петрол трябва да стои устойчиво под 100 долара поне една седмица, за да има поевтиняване. Това заяви Димитър Хаджидимитров, лице на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.

ЗАГУБИ ОТ ОКОЛО 500 МЛН. ЕВРО ЗАРАДИ БЛИЗКИЯ ИЗТОК: КЛИСУРСКИ С ТЕЖКА ПРОГНОЗА

След обявеното временно примирие между САЩ и Иран съм малко по-спокоен, тъй като високите цени на горивата се дължат на конфликта. Деескалацията на конфликта е един от най-важните фактори за понижаване на цените. Големият въпрос е ще се задържи ли това примирие и как ще реагират пазарите. У нас имаше едно плавно увеличаване на цените на колонките и, ако има понижаване, очаквам то да е отново плавно. Зависи как се движат цените на международните пазари. Това каза служебният министър на финансите Георги Клисурски в ефира на Нова телевизия.

НЯМА НИТО ЕДИН МИГРАНТ ОТ ИРАН У НАС: МВР СЕ ХВАЛИ С ГОЛЯМ СПАД НА МИГРАЦИОННИЯ НАТИСК

"Служебното правителство и "Гранична полиция" имат конкретни резултати в областта на нелегалната миграция. Ние не сме изправени пред миграционен натиск и не може да се говори за голям брой нелегални мигранти, които да влизат в България. На годишна база миграционният натиск е намалял с 56%", заяви заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев пред БНТ. Още: Мигрантска криза у нас като през 2015 г.? Външно министерство с данни за натиска по границите (ВИДЕО)

ЗАЩО УЖАСЪТ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК СЕ ПРЕХВЪРЛИ В ЛИВАН? (ВИДЕО)

Израел атакува Ливан, извършвайки серия от въздушни атаки, при които бяха ранени и убити стотици граждани. Страната определи това като най-голямата вълна от въздушни удари в този конфликт, като за 10 минути бяха ударени над 100 от военните цели и обекти на "Хизбула".

ДЖЕЙ ДИ ВАНС - ПРИМЕРЪТ КОЛКО МНОГО САЩ СПЪВАТ УКРАЙНА И ПРОМЕНЯТ СВЕТА КЪМ ЛОШО (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Това, което бих казал както на руснаците, така и на украинците, е: говорим за пазарлъци за няколко квадратни километра територия. Струва ли си това загубата на стотици хиляди животи на млади руснаци и украинци? Струва ли си това допълнителни месеци или дори години на по-скъпи горива и енергийни продукти и икономическо опустошение?". Това заяви американският президент Джей Ди Ванс при посещението си в Унгария, с което оказа подкрепа за преизбиране на настоящия унгарски премиер Виктор Орбан – ОЩЕ: Джей Ди Ванс размаха пръст на Европа и Украйна заради Орбан, докато унгарският лидер "мишкува" пред Путин (ВИДЕО)

РУСИЯ ЗАБРАНИ ОКОНЧАТЕЛНО СВОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НАГРАДЕНА С НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА МИР

Руският върховен съд призна за "екстремистка" руската организация "Мемориал", която получи Нобеловата награда за мир през 2022 година - тогава, когато руският диктатор Владимир Путин подпали пълномащабната война в Украйна. Делото за статута на "Мемориал" проведе при закрити врати, съобщава известното руско издание "Ведомости".

РАКЕТА НА МЪСК МОЖЕ ДА РЕВОЛЮЦИОНИЗИРА ВОЙНАТА

Революционната ракета Starship Heavy на Илон Мъск е предопределена да достигне Марс. Но много по-рано тя може да преначертае картата на Земята, променяйки коренно географията на военните конфликти.

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БЕЛГРАД, СКОПИЕ И БУДАПЕЩА СРЕЩУ КОРИДОР 8: МИЦКОСКИ НИ ЛУК ЯЛ, НИ ЛУК МИРИСАЛ

Белград, Скопие и Будапеща са подписали споразумение, което изглежда е насочено срещу Коридор 8. Става въпрос за тристранно споразумение между националната държавна товарна железопътна компания на Сърбия Srbija Kargo с товарните железници на Унгария и Северна Македония, съобщи платформата за железопътни новини Railmarket. Официалната версия е синхронизиране на железопътните товарни превози между Централна Европа и Балканите. Не е тайна за никого, че висококапацитетната линия ще даде коридор на транзита между Китай и Европа, или така нареченото китайско карго.