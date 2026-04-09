Млад талант от община Елин Пелин с международен успех в бадминтона. С гордост споделяме отличното представяне на младата състезателка на Бадминтон клуб "Ракет Спийд" - Велена Божилова от с. Равно поле, община Елин Пелин, която спечели три бронзови медала на международния турнир по бадминтон Bulgarian U15, U13, U11 International – Svilengrad 2026.

Само на 9 години, Велена демонстрира изключителен талант, дисциплина и състезателен дух, като се класира сред призьорите в три дисциплини:

Момичета единично

Момичета двойки

Смесени двойки

Успехът ѝ е още по-впечатляващ, тъй като турнирът събира участници от различни държави и предлага силна международна конкуренция.

В дисциплината двойки Велена си партнира с Антония Макарска, която също тренира в местната школа на БК "Ракет Спийд" в с. Равно поле, а в смесените двойки – с Георги Станчев.

Добро представяне записа и друга състезателка на клуба от общината – Валя Макарска, която участва във възрастова група до 15 години и показа много добра игра срещу силни международни съперници.

Бадминтон клуб „Ракет Спийд“ активно развива детско-юношеския спорт в община Елин Пелин и създава условия за израстване на млади таланти както на местно, така и на национално и международно ниво. Под ръководството на президента на клуба Гергин Ангелов и неговия треньорски екип, тренировъчният процес се провежда в с. Равно поле - физкултурен салон на ОУ „Христо Ботев“, където с постоянство и професионализъм се изграждат бъдещи спортни успехи и шампиони.

Този успех е ясен пример, че децата от община Елин Пелин могат достойно да представят България в бадминтона и своята общност на международната сцена. Поздравления за Велена Божилова, Антония Макарска, Валя Макарска и всички млади бадминтонисти от @Бадминтон клуб Ракет Спийд , които с труд и упоритост прославят името на общината!