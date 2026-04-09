Тръмп подкопа доверието в НАТО за няколко седмици повече, отколкото Путин за години: Петър Павел

09 април 2026, 22:49 часа
Снимка: Getty Images
"Трябва да се каже, че Доналд Тръмп направи повече, за да подкопае доверието в НАТО през последните няколко седмици, отколкото Владимир Путин е успял за много години. И това, разбира се, не е добра новина." Това каза президентът на Чехия Петър Павел на събитие, организирано от чешкия медиен сайт Seznam Zprávy в Карловия университет в Прага.

Той добави, че европейските съюзници не са били информирани за американските удари срещу Иран от самото начало и че не са били помолени за сътрудничество. 

"Едва когато войната започна да се развива, може би в неочаквана посока, Тръмп заяви, че европейските съюзници са длъжни да гарантират безопасността на корабоплаването в Ормузкия проток и, след като не получи положителен отговор, той счете това за разочарование за целия НАТО", добави той, цитиран от The Guardian.

Елена Страхилова
