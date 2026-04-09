Феновете на Локо София поискаха оставката на Генчев, но той се запъна: Навсякъде има приятелски огън!

„Студената война“ между феновете на Локомотив София и наставника на тима Станислав Генчев продължава с пълна сила. „Червено-черните“ победиха Берое в последния си мач в Първа лига, но въпреки това от трибуните се чуха викове „Оставка“ по адрес на треньора на домакините. Това не е първият път, в който привържениците искат младия специалист да напусне поста си и отборът да бъде поет от друг.

Треньорът на Локомотив не се притеснява за поста си

След последния съдийски сигнал Станислав Генчев коментира виковете „Оставка“ по негов адрес. По думите му „приятелски огън има навсякъде“ и даде за пример ситуацията, в която се намира Илиан Илиев в Черно море. Треньорът на Локомотив София обаче е категоричен, че подобни неща не го притесняват.

„Няма смисъл да го коментирам, приятелски огън има навсякъде, щом и Илиан Илиев, който е икона в Черно море го каза, че има във Варна...Мен не ме притесняват тези неща“, обясни Станислав Генчев.

„Дори и да не влезем в първата осмица, поне да запазим деветата позиция“

„Става традиция при нас да създаваме много положения и да не можем да ги реализираме. Хубавото е, че излизаме като победители, защото можеше да завършим наравно или да загубим. Във футбола има едно неписано правило, че ако не вкарваш, ще ти вкарат. За съжаление, така стана и днес, но бях убеден, че ще отбележим. Задължени сме да играем за победа в последния мач. Дори да не влезем в първата осмица, поне да запазим деветата. Това е важно за всеки играч. Има разлика дали си девети или 11-и, това е престиж за клуба“, допълни наставникът на Локомотив София.

