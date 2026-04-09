Обявиха победителите в архитектурния конкурс за обновяване на центъра на Елин Пелин (СНИМКИ)

Градът не е просто място. Той е памет, идентичност и отговорност към бъдещето. Елин Пелин се развива, но развитието не е само въпрос на промяна, а на избор каква среда създаваме и какъв смисъл влагаме в нея. С тази отговорност Община Елин Пелин проведе международен архитектурен конкурс за обновяване на централната градска част на Елин Пелин – пространството, което събира ежедневието на хората и задава облика на града, съобщиха от общината.

25 анонимни проекта от 16 държави, от България до Европа и Австралия, предложиха различни решения и визии за бъдещето на Елин Пелин. В периода 19–21 февруари международно жури от утвърдени архитекти извърши оценка на всички предложения и определи най-добрите сред тях.

Ето кои са наградените:

Първо място – Squareone Atelier (Австралия)

Второ място – Coricelli + Nobili Vitelleschi Architects (Италия)

Трето място – MiR_architettura (Италия)

Присъдени бяха и две поощрителни награди.

Международното жури изготви конкретни препоръки към водещите проекти, които ще бъдат отчетени при изработването на инвестиционния проект. Целта е ясна – устойчиво и функционално решение за централната градска част на Елин Пелин.

