В битка с времето: Въздушните линейки помогнаха на трима души за ден

Медицински хеликоптери извършиха три успешни мисии за ден. Първият сигнал за искане на въздушен медицински транспорт е подаден към Координационната централа на ЦСМПВ от МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца, за 25-годишна жена с гръдна и коремна травма, пострадала при пътнотранспортно произшествие с мотор.

Полетът е осъществен от Враца до вертолетната площадка на УМБАЛ „Лозенец“. Реанимационен екип на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“ поема пациентката и я транспортира до лечебното заведение за последващо лечение.

След това е осъществен и медицински транспорт по въздух на проф. д-р Николай Младенов – републикански консултант, от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“ – София. Мисията е изпълнена с цел спешна консултация на пациент в тежко състояние, настанен в отделението по реанимация на УМБАЛ „Канев“ – Русе.

В същото време дежурните екипи на регионалната база в Сливен осъществяват и трета мисия по въздух за 7-месечно бебе в критично състояние. Веднага след постъпването на малкия пациент в МБАЛ „Иван Селимински“ – Сливен, в Координационната централа на ЦСМПВ е подаден сигнал за необходимостта от приемането му в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност. Така малкият пациент е транспортиран по въздух от Сливен до УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, където е прието за лечение.

Във вторник бяха осъществени още две мисии от регионалните бази в София и Сливен. Първата мисия е за мъж с тежки изгаряния, пострадал при инцидент с високоволтова дъга. Сигналът е подаден от МБАЛ „Югозападна болница“ – Сандански, откъдето пациентът е взет и транспортиран за лечение в Клиниката по изгаряния на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Втората мисия е от МБАЛ „Иван Селимински“ – Сливен, за мъж в животозастрашаващо спешно състояние. Пациентът е транспортиран по въздух с медицинския хеликоптер и е оставен за лечение в УМБАЛ – Бургас. От стартирането на системата през юни досега са реализирани общо 213 мисии за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха.

